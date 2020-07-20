20.07.2020 09:56

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17, 18 и 19 июля было устранено 50 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Кубанская, 96, ул. Кременчугская, 2, ул. Дружбы Народов, 263 (п.3), просп. Московский, 89, ул. Геоев Труда, 47б (п.1), ул. Танкопия, 13/3, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Коксовая/пер. Ольховский, шоссе Мерефянское, 17-з, ул. Грековская, 19, просп. Гагарина, 181, просп. Героев Сталинграда, 171-а, ул. Самодеятельная, 4, ул. Дергачевская, 9, ул. Севастопольская, 45, ул. Космическая, 27, ул. Роганская, 224, проезд Электровозный, 45, ул. Сергеевская, 8, ул. Героев Труда, 19, ул. Амосова, 3-а, ул. Кулиничевская, 88, ул. Некрасова (Песочин), 41, ул. Комбайновская, 23, просп. Гагарина, 174 К.№7, ул. Заводская, 92, проезд Садовый, 24-24-а, ул. Холодногорская, 16, пер. 2-й Таганский, 9, просп. Победы, 59, ул. Старицкого, 30, ул. Ляпунова, 9, пер. Досвидный, 9, ул. Университетская, 11, ул. Валентиновская (Блюхера), 17/(Ак.Павлова,305), ул. Кольцевая, 38, ул. Академическая, 1, ул. Гвардецев Широнинцев, 27, просп. Петра Григоренко, 3, ул. Семинарская (Володарского), 46, ул. Малогончаровская, 27, ул. Архангельская, 32, ул. Петра Болбочана(Клапцова), 11, ул. Фельдшерская, 33, просп. Гагарина, 7, ул. Танкопия, 26-б, б-р Жасминовый (Слинько), 14-б, ул. Ильинская, 61 (п. №4), ул. Ильинская, 61 (п. №7), ул. Отакара Яроша, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.