18.07.2020 10:02

Где в Харькове не будет воды 18 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 49 (п. №1, стояк) до 20:00 18 июля.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №6, стояк) до 20:00 18 июля.; ул. Матюшенко, 7 (спаренный стояк) до 20:00 19 июля.



Московский район:

ул. Металлиста, 8 (п. №2) до 20:00 18 июля.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 10/1 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 18 июля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 56 (п. №13, стояк) до 20:00 18 июля.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 20:00 19 июля.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 4 (спаренный стояк) до 20:00 18 июля.; ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68 до 17:00 18 июля.; пр. Победы, 70 (п. №3-12), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3) до 20:00 18 июля.