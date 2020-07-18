Где в Харькове не будет воды 18 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 49 (п. №1, стояк) до 20:00 18 июля.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №6, стояк) до 20:00 18 июля.; ул. Матюшенко, 7 (спаренный стояк) до 20:00 19 июля.
Московский район:
ул. Металлиста, 8 (п. №2) до 20:00 18 июля.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 10/1 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 18 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 56 (п. №13, стояк) до 20:00 18 июля.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 20:00 19 июля.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 4 (спаренный стояк) до 20:00 18 июля.; ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68 до 17:00 18 июля.; пр. Победы, 70 (п. №3-12), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3) до 20:00 18 июля.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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