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17.07.2020  11:54   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 июля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Челюскинцев/ул. Матюшенко, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 38-г, ул. Маркса Бернеса (Щорса), 10, ул. Гагарина (Песочин), 5, ул. Драгомировская, 10, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14-б, ул. Баррикадная, 86, ул. Коломенская, 79, ул. Полярная, 26.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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