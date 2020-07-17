17.07.2020 11:54

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 июля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Челюскинцев/ул. Матюшенко, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 38-г, ул. Маркса Бернеса (Щорса), 10, ул. Гагарина (Песочин), 5, ул. Драгомировская, 10, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14-б, ул. Баррикадная, 86, ул. Коломенская, 79, ул. Полярная, 26.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.