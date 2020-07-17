17.07.2020 10:51

Комунальники ремонтують дахи житлових будинків (ВІДЕО)

Капітальний ремонт шиферної покрівлі проводять комунальники в житловому будинку по пров. Академіка Підгорного, 5 у Немишлянському району.



// city.kharkov.ua

Як повідомила начальник відділу підготовки робіт з капітального ремонту КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Тетяна Аляб'єва, об'єкт був внесений в план ремонтів на 2020 рік після звернення мешканців будинку до Харківського міського голови Геннадія Кернеса. На сьогоднішній день роботи виконані на 70%.

«Покрівля цього будинку була вкрай зношена, було дуже багато відколів і тріщин. Загальна площа даху складає 950 кв. м. На об'єкті вже замінений старий шифер на профнастил, обрешітки і кроквяна система», - зазначила Тетяна Аляб'єва.



Вона додала, що в планах підприємства на 2020 рік виконати капітальний ремонт шиферних покрівель на 49 житлових будинках, м'яких - на 21 об'єкті. На сьогоднішній день вже відновлено близько 70% шиферних та 55% м'яких дахів.