16.07.2020 17:42

У Харкові ремонтують водопровідні мережі й насосні станції (ФОТО)

Ремонтні роботи виконуються на насосній станції №2 КП «Харківводоканал» і на прилеглих до неї зовнішніх і внутрішніх мережах водопроводу.



//city.kharkov.ua

Зокрема, сьогодні, 16 липня 2020 року, бригади підприємства виконують роботи на мережах в районі будинку на в'їзді Фесенківському, 8.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада, завдяки насосній станції №2 забезпечується водопостачання будинків у Московському, Київському, Основ'янському і Слобідському районах. Зараз на станції виконуються ремонтні роботи на насосному обладнанні, електродвигунах, силових установках, вимірювальній апаратурі, щоб у новому опалювальному сезоні системи працювали надійно. Зношені елементи замінюють на нові, на іншому обладнанні виконують профілактичні роботи. На час робіт водопостачання частини будинків тимчасово призупинено.

За словами Миколи Завади, ремонт мереж, які належать до насосної станції №2, виконується за 17 адресами по всьому місту. У роботах задіяно 17 аварійних бригад, які усувають дефекти, виявлені за підсумками минулого опалювального сезону. В ході робіт будуть відремонтовані 24 одиниці запірно-регулюючої арматури, пожежні гідранти, будуть виконані гермитизація стикових з'єднань, очищення колодязів тощо. Микола Завада зазначив, що на мережах встановлюють засувки сучасного зразка з прогумованим клином, які вимагають менше витрат з обслуговування і довше служать.

«Залучені всі сили, щоб виконати роботи оперативно і якісно. Це дасть нам можливість регулювати систему розподілу води, в разі виникнення поривів оперативно відключати воду і не заливати проїжджу частину, а також дозволить забезпечувати в даних районах стабільне водопостачання», - зазначив Микола Завада.

За його словами, в рамках підготовки до нового опалювального сезону 2020-2021 рр. КП «Харківводоканал» також продовжує заміну технічно зношених мереж. У місті вже замінили 8,7 км магістальних трубопроводів і понад 4 км внутрішньоквартальних. Всього в цьому році планується оновити 24 км водопровідних мереж.