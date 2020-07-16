16.07.2020 08:45

Где в Харькове не будет воды 15 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Лермонтовская, 28 (п. №1) до 17:00 16 июля.; ул. Старова (ч/с), ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июля.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16 июля.



Немышлянский район:

пер. Оршанский (ч/с) до 20:00 15 июля., ул. Ощепкова, 4/1 (п. №4, стояк) до 20:00 16 июля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16 июля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177, 177-а, 179, 181, 181-а, 183, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16, 16-а, 18, пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк) до 20:00 16 июля.



Холодногорский район:

пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 16 июля.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 2 (п. №4), ул. 23 Августа, 42 (п. №4) до 17:00 16 июля;

ул. Полярная (ч/с), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1), 39 (стояк), 46-а (п. №2, стояк), 48-а (стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №5, стояк) до 20:00 16 июля.