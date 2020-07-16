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16.07.2020  08:45   

Где в Харькове не будет воды 15 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Лермонтовская, 28 (п. №1) до 17:00 16 июля.; ул. Старова (ч/с), ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16 июля.

Немышлянский район:
пер. Оршанский (ч/с) до 20:00 15 июля., ул. Ощепкова, 4/1 (п. №4, стояк) до 20:00 16 июля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177, 177-а, 179, 181, 181-а, 183, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16, 16-а, 18, пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк) до 20:00 16 июля.

Холодногорский район:
пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 16 июля.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 2 (п. №4), ул. 23 Августа, 42 (п. №4) до 17:00 16 июля;
ул. Полярная (ч/с), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1), 39 (стояк), 46-а (п. №2, стояк), 48-а (стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №5, стояк) до 20:00 16 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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