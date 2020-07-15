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15.07.2020  12:03   

Харьковводоканал просит сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33

Харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33 доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным.


//vodokanal.kharkov.ua

С целью максимально оперативного реагирования КП «Харьковводоканал» просит харьковчан звонить на 15-33 и сообщать  обо всех порывах, повреждениях на сетях холодного водоснабжения или водоотведения, если увидели открытый люк, течь на проезжей части, зеленой зоне или внутриквартальной дороге.

На короткий номер 15-33 абоненты предприятия также могут оставить заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения,  на отсутствие воды, уточнить состояние своего лицевого счета, решить любые вопросы, связанные с работой предприятия.

Звонок поступает в общую диспетчерскую, и в дальнейшем распределяется по профильным службам предприятия в зависимости от характера обращения абонента.

После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт труб
 
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