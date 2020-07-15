Харьковводоканал просит сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33

Харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33 доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным.
С целью максимально оперативного реагирования КП «Харьковводоканал» просит харьковчан звонить на 15-33 и сообщать обо всех порывах, повреждениях на сетях холодного водоснабжения или водоотведения, если увидели открытый люк, течь на проезжей части, зеленой зоне или внутриквартальной дороге.
На короткий номер 15-33 абоненты предприятия также могут оставить заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, на отсутствие воды, уточнить состояние своего лицевого счета, решить любые вопросы, связанные с работой предприятия.
Звонок поступает в общую диспетчерскую, и в дальнейшем распределяется по профильным службам предприятия в зависимости от характера обращения абонента.
После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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