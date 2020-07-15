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15.07.2020  10:07   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 июля было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Сивашская, 59, ул. Тархова, 13, ул. Родниковая, 9, проезд Стадионный, 14, Салтовское шоссе, 120, ул. Высокогорная, 66, ул. Бульварная, 8, пос. Скуридина Дача, 1, ул. Основянская, 106, ул. Евгения Плужника (Руднева), 20-а, ул. Макеевская, 10, въезд Фесенковский, 8/1, ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а, ул. Афанасьевская, 93, пр. Победы, 62-ж, ул. 23 Августа, 6-8.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт труб
 
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