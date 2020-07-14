У місті через негоду впало близько десятка дерев

Шість дерев було повалено у Харкові в результаті сильного вітру станом на 9:00 14 червня.
Як повідомили у Департаменті житлового господарства, всі випадки сталися на прибудинкових територіях. Зараз комунальники займаються розпилюванням і вивезенням дерев, що впали.
Також у результаті негоди по місту було відламано п'ять великих гілок.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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