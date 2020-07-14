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14.07.2020  10:42   

У місті через негоду впало близько десятка дерев

Шість дерев було повалено у Харкові в результаті сильного вітру станом на 9:00 14 червня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті житлового господарства, всі випадки сталися на прибудинкових територіях. Зараз комунальники займаються розпилюванням і вивезенням дерев, що впали.

Також у результаті негоди по місту було відламано п'ять великих гілок.

Источник:   ХМР
 Тэги:  дерево, упало, непогода, харьков
 
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