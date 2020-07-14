Где в Харькове не будет воды 14 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 44, 48/2, ул. Куликовская (Мельникова), 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14 июля.; пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 15 июля.
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №3) до 17:00 14 июля.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 14 июля.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк), ул. Марьинская, 22 до 20:00 14 июля.; ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 15 июля.
Холодногорский район:
ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 14 июля.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 14 июля.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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