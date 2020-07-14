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14.07.2020  08:32   

Где в Харькове не будет воды 14 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 44, 48/2, ул. Куликовская (Мельникова), 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14 июля.; пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 15 июля.

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №3) до 17:00 14 июля.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 14 июля.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк), ул. Марьинская, 22 до 20:00 14 июля.; ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 15 июля.

Холодногорский район:
ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 14 июля.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 14 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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