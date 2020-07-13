13.07.2020 10:48

У Харкові триває ремонт житлового фонду (ВІДЕО)

Капітальний ремонт під'їздів проводять комунальники у житловому будинку по пр. Гагаріна, 49-а в Слобідському районі.



// city.kharkov.ua

Як повідомив начальник відділу технічного нагляду КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Віктор Бойченко, жителі одного з під'їздів багатоповерхівки надіслали до мерії листа з проханням про ремонт, а також розповіли про свою проблему на сторінці Харківського міського голови Геннадія Кернеса у «Facebook». На прохання харків'ян місто відреагувало швидко, і було ухвалене рішення відремонтувати не один, а три під'їзди.

«Під час робіт ми знімемо старий шар штукатурки, нанесемо новий і пофарбуємо стіни. Також у під'їздах встановимо нові поштові скриньки, світильники і засклимо віконні рами. Крім того, фахівці нашого підприємства здійснюватимуть постійний контроль за якістю робіт, щоб ремонт зберігся на багато років», - зазначив Віктор Бойченко.



Він додав, що в процесі ремонту всі деталі обговорюються з жителями, наприклад, колір стін тощо. Завершити роботи комунальники запланували до 1 серпня.



За інформацією КП «ХРБП», цього року бригади підприємства планують відремонтувати близько 3 тис. під'їздів, з яких 1,3 тис. вже готові. Зазначимо, список об'єктів під ремонт формується на підставі звернень мешканців на особистих прийомах міського голови, на сторінці мера у «Facebook», а також за підсумками прийомів у районних адміністраціях, Департаменті житлового господарства та на ділянках КП «Жилкомсервіс».