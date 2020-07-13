Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 июля было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Леся Сердюка, 48/2, ул. Жилярди, 24, ул. Большая Даниловская, 46, Салтовское шоссе, 67, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 56/1, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Крылова/ул. Перовской, пер. 1-й Радиотехнический, 18, пос. Песочин (ул. Надежды, 15-а), ул. Баварская, 13-а, пр. Дзюбы, 7, пр. Ново-Баварский (Ильича), 34, ул. Новодесятисаженная/ул. Абразумовская, ул. Волонтерская (Социалистическая), 57, ул. Полтавский Шлях, 26, ул. 23 Августа/ул. Клочковская, ул. Софиевская, 73, ул. Волонтерская (Социалистическая), 59, ул. Ахсарова, 3-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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