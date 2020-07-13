Четыре района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов

В части Московского, Слободского, Киевского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
С 8:00 16 июля до 8:00 17 июля будет прекращено водоснабжение:
– части Московского района ограниченной: ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, пр. Московским, ул. Академика Павлова, ул. Металлиста;
– части Слободского района ограниченной: пр. Московским, ул. Полевой, пер. Золотым, пр. Гагарина, ул. Молочной, пл. Защитников Украины;
– части Киевского района ограниченной: ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, ул. Челюскинцев, ул. Астраханской, ул. Шевченко, ул. Исаевской, ул. Шаляпина, ул. Наринской;
– части Основянского района ограниченной: пр. Московским, пл. Защитников Украины, ул. Молочной, пр. Гагарина, наб. Гимназической.
Список адресов, где временно отключат воду
Телефон для справок: 15-33.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
В Харькове ожидается пасмурная погода. Дождь, гроза, местами град, по городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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