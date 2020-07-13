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13.07.2020  09:22   

Четыре района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов

В части Московского, Слободского, Киевского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 16 июля до 8:00 17 июля будет прекращено водоснабжение:

– части Московского района ограниченной: ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, пр. Московским, ул. Академика Павлова, ул. Металлиста;

– части  Слободского района ограниченной: пр. Московским, ул. Полевой, пер. Золотым, пр. Гагарина, ул. Молочной, пл. Защитников Украины;

– части Киевского района ограниченной: ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, ул. Челюскинцев, ул. Астраханской, ул. Шевченко, ул. Исаевской, ул. Шаляпина, ул. Наринской;

– части Основянского района ограниченной: пр. Московским, пл. Защитников Украины, ул. Молочной, пр. Гагарина, наб. Гимназической.

Список адресов, где временно отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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