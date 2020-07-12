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12.07.2020  10:13   

Где в Харькове не будет воды 12 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пер. Воробьева, 9/11 (п. №3) до 17:00 12 июля;
ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 12 июля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 138 (п. №5), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №1) до 20:00 12 июля.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12 июля;
Салтовское шоссе, 242 (п. №2, стояк) до 20:00 13 июля.

Новобаварский район:
ул. Баварская, 13-а, ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 9-а (п. №3, стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №2, стояк) до 20:00 12 июля;
ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк) до 20:00 13 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 316-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 161-в (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12 июля;
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 20:00 13 июля.

Холодногорский район:
ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 12 июля.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 17:00 12 июля;
ул. Мирная, 11, пер. Речной (ч/с), ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк) до 20:00 12 июля;
ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 13 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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