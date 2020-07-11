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11.07.2020  10:24   

Где в Харькове не будет воды 11 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк) до 20:00 11 июля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №7, стояк) до 20:00 12 июля.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №3) до 20:00 11.

Основянский район:
ул. Военная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 33 до 20:00 11 июля.

Слободской район:
пр. Гагарина, 195-а (п. №1) до 20:00 12 июля.

Холодногорский район:
ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк), пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Огаревская, 16-б, 18, 22, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26, 28, ул. Инициативная, 10/24 до 20:00 11 июля.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, ул. Залесская (ч/с), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1) до 20:00 11 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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