В Соборном переулке коммунальщики устраняют причину провала дороги

Специалисты КП «Харьковводоканал» устраняют повреждение на водопроводном вводе по переулку Соборному.
Там произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения, вследствие чего возник провал проезжей части дороги, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
«В настоящее время место производства работ ограждено. Сегодня выполнят подсыпку провала песком и произведут работы по устранению повреждения. Асфальтировка проезжей части дороги будет выполнена 13 июля», - отметил Владлен Волков.
По переулку Соборному движение транспорта от улицы Квитки-Основьяненко до улицы Университетской будет временно ограничено.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажность:
давление:
ветер: