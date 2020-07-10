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10.07.2020  13:58   

В Соборном переулке коммунальщики устраняют причину провала дороги

Специалисты КП «Харьковводоканал» устраняют повреждение на водопроводном вводе по переулку Соборному.


//vodokanal.kharkov.ua

Там произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения, вследствие чего возник провал проезжей части дороги, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«В настоящее время место производства работ ограждено. Сегодня выполнят подсыпку провала песком и произведут работы по устранению повреждения. Асфальтировка проезжей части дороги будет выполнена 13 июля», - отметил Владлен Волков.

По переулку Соборному движение транспорта от улицы Квитки-Основьяненко до улицы Университетской будет временно ограничено.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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