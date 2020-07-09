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09.07.2020  12:08   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 июля было устранено 24 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Роганская, 149, ул. Шишковская, 20, ул. Старошишковская, 12, ул. Дарвина, 15, пр. Тракторостроителей, 85, ул. Гвардейцев Широнинцев, 60, ул. Шишковская, 18, пр. Тракторостроителей, 160-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б, ул. Светлая, 41, ул. Маршала Батицкого, 27, ул. Олимпийская, 8, ул. Ферганская, 33-а, пр. Победы, 71-б, Белгородское шоссе (возле Национальной академии Национальной гвардии Украины), ул. Константина Калинина (Калинина), 6, ул. Камская/пер. Бирюковский, ул. Ковтуна, 23, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 13/15, пр. Победы, 79, пр. Людвига Свободы, 37, ул. Макаренко, 33, ул. Ахсарова, 3-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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