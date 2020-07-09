09.07.2020 09:22

Харьковводоканал заменяет изношенные сети трубопровода (ВИДЕО)

8,5 километров трубопровода уже заменили, предстоит еще около 16: такие планы КП «Харьковводоканал» на этот год.



//vodokanal.kharkov.ua

Лето - время, когда коммунальные предприятия Харькова проводят плановые и капитальные ремонтные работы. Сейчас по адресу проспект Победы, 66 в Шевченковском районе, Харьковводоканал перекладывает технически изношенные сети трубопровода.



«Заменено 132 метра внутриквартальной сети диаметром 150, меняется и устанавливается запорная арматура современного образца, меняются узлы.», – рассказал заместитель директора по производству «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



Работы проводятся на аварийном участке, отмечает Николай Завада. Новые трубы из высококачественного материала, срок службы которых - 50 лет. Запорная арматура же из высокопрочного чугуна, который покрыт эпоксидным антикоррозионным слоем, во избежание протеканий.



После выполнения работ по данному адресу в планах коммунальщиков начать замену труб по проспекту Людвига Свободы, 37.



