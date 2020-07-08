08.07.2020 16:06

К эко-поставщикам электричества харьковчанам добавят новичка с заоблачными тарифами

«Нафтогаз» построил СЭС мощностью около 1 МВт в Харьковской области - тарифы в десятки раз выше европейских



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ГП «Нефтегаз-Энергосервис» НАК «Нафтогаз Украины» построило и ввело в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 0,999 МВт в Харьковской области. Об этом говорится в материалах к заседанию НКРЭКУ, запланированного на 8 июля 2020г.

Станция была введена в эксплуатацию 11 июня 2020, ее мощность составляет 0,999 МВт, а запланированный полезный отпуск 1,192 млн кВт*ч в год. Станция расположена в пгт. Андреевка Балаклейского района Харьковской области.

Она построена из фотоэлектрических модулей единичной мощностью 370 Вт (2702 ед.) производства компании KNESS (местная составляющая составляет 10%).

На заседании 8 июля регулятор планирует выдать компании лицензию на производство электроэнергии, а также установить «зеленый» тариф на уровне 12,386 евроцента за 1 кВт*ч. или 123,86 эвро за 1 МВт*ч

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ЭС под Харьковом превышает цены