Главная Новости ЖКХ В Харьковводоканале рассказали, как подключиться к бесплатной услуге sms-информирования
08.07.2020  12:30   

В Харьковводоканале рассказали, как подключиться к бесплатной услуге sms-информирования

Более 290 тысяч абонентов получают информацию о работе КП «Харьковводоканал» с помощью sms-сообщений.


//vodokanal.kharkov.ua

Абонентов КП «Харьковводоканал» информируют о плановых или аварийных отключениях холодной воды, данная услуга бесплатная.

Более 290 тысяч абонентов уже передали свои номера телефонов предприятию для информирования. Сообщения об отключениях воды отправляются каждому абоненту в случаях, когда в районе их проживания проводятся планово-предупредительные ремонтные работы на сетях или произошла аварийная ситуация на водоводах.

Чтобы воспользоваться услугой информирования через sms-сообщение, абоненту необходимо сообщить на предприятие номер своего мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету. Передать номер своего мобильного телефона можно через абонентские отделы, информационную службу или по телефону 15-33. На переданный номер телефона распространяются требования Закона Украины «О защите персональных данных», то есть он будет защищен от передачи в третьи руки.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, харьковводоканал, рассылка
 
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