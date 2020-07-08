В Харьковводоканале рассказали, как подключиться к бесплатной услуге sms-информирования

Более 290 тысяч абонентов уже передали свои номера телефонов предприятию для информирования. Сообщения об отключениях воды отправляются каждому абоненту в случаях, когда в районе их проживания проводятся планово-предупредительные ремонтные работы на сетях или произошла аварийная ситуация на водоводах.

Чтобы воспользоваться услугой информирования через sms-сообщение, абоненту необходимо сообщить на предприятие номер своего мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету. Передать номер своего мобильного телефона можно через абонентские отделы, информационную службу или по телефону 15-33. На переданный номер телефона распространяются требования Закона Украины «О защите персональных данных», то есть он будет защищен от передачи в третьи руки.