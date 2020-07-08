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08.07.2020  08:46   

Где в Харькове не будет воды 8 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Роганская, 5 (п. №2) до 17:00 8 июля.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №11), 12-е до 17:00 8 июля;
ул. Шишковская, 12 (п. №3) до 18:00 8 июля;
ул. Старошишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 12, 18, 20/321, ул. Академика Павлова, 319 до 20:00 8 июля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 17:00 8 июля.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 8 июля.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-а до 20:00 8 июля.

Новобаварский район:
ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с), ул. Китаенко, 1-а, 3-а, ул. Болгарская, 14 до 20:00 8 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк) до 20:00 8 июля.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №3), пер. Чередниченковский, 7 (п. №5) до 17:00 8 июля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 67-а до 17:00 8 июля.; ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 9 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №1-3) до 20:00 8 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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