Под Харьковом несколько сел отключат от газа минимум на 4 дня - Харьковгаз

Отключение обосновано заменой металлической трубы высокого давления на пластиковую.
Согласно Плана развития на 2020 АО «Харьковгаз» будет проводить замену участка газопровода высокого давления (350 м) на полиэтиленовый в с. Василенково Шевченковского района. С 13.07 по 17.07.2020 года планируется укладка газопровода без отключения потребителей от газа.
С 20.07 по 24.07. 2020 специалисты будут проводить работы по врезке газопровода с временным отключением от доставки газа потребителей населённых пунктов с.Василенково , с. Гетьмановка.
Отключение газа состоится 20.07.2020 в 8-00 час
Возобновление подачи газа планируется 24.07.2020 в 14-00 час.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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