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07.07.2020  13:52   

Под Харьковом несколько сел отключат от газа минимум на 4 дня - Харьковгаз

Отключение обосновано заменой металлической трубы высокого давления на пластиковую.


ФОТО: АО «Харьковгаз»

Согласно Плана развития на 2020 АО «Харьковгаз» будет проводить замену участка газопровода высокого давления (350 м) на полиэтиленовый в с. Василенково Шевченковского района. С 13.07 по 17.07.2020 года планируется укладка газопровода без отключения потребителей от газа.

С 20.07 по 24.07. 2020 специалисты будут проводить работы по врезке газопровода с временным отключением от доставки газа  потребителей населённых пунктов с.Василенково , с. Гетьмановка.

Отключение газа состоится 20.07.2020 в 8-00 час

Возобновление подачи газа планируется 24.07.2020 в 14-00 час.

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  газ отключение, харьков, замена, врезка, давление
 
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