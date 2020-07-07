Как коммунальщики ликвидируют порывы

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 7 июля Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 7 июля В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.