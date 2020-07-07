Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 июля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-а, ул. Олимпийская, 8, ул. Некрасова/ул. Щигровская, пр. Победы, 77, ул. Цеховская, 15, пр. Гагарина, 98, проезд Садовый, 30, пр. Победы, 62-г, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71-в, ул. Сергея Борзенко, 3, пр. Людвига Свободы, 35-б-35-в, ул. Академика Погорелова (Краснозорская)/ул. Боевая.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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