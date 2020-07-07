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07.07.2020  12:45   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 июля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-а, ул. Олимпийская, 8, ул. Некрасова/ул. Щигровская, пр. Победы, 77, ул. Цеховская, 15, пр. Гагарина, 98, проезд Садовый, 30, пр. Победы, 62-г, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71-в, ул. Сергея Борзенко, 3, пр. Людвига Свободы, 35-б-35-в, ул. Академика Погорелова (Краснозорская)/ул. Боевая.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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