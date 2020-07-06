Группы влияния требуют к осени подорожания украинской электроэнергии, которая и так в разы выше чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины увеличилась на 54,12%, или на 513,11 гривен/МВт-ч — до 1 461,11 гривны/МВт-ч (48,89 евро за Мвт-ч по состоянию на 6 июля).
Об этом свидетельствуют данные ГП «Оператор рынка», передают Українські Новини.
За аналогичный период — с 29 июня по 6 июля — средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах «Бурштынского энергоострова» сократилась на 0,7%, или на 12 гривен/МВт-ч до 1 620,4 гривны/МВт-ч.
Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (47,89 евро/МВт-ч) превышает цены
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