06.07.2020 13:25

С 1 июля харьковчанам увеличат нормы потребления газа: кого коснутся изменения

Харьковчане, в чьих квартирах отсутствуют счетчики газа, с 1 июля получат платежки с возросшими суммами из-за повышения норм потребления газа.



// facebook

Об этом заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью "Экономической правде".

По ее словам, ранее нормы потребления газа были занижены "из политической целесообразности и попытки как-то нравиться людям". Таким образом считалось чем меньше норма, тем меньше нужно платить, и было выгодно не иметь счетчика.

"Но при этом за последнее время есть уже четыре прецедента, когда суды отменяют эти низкие нормы, когда возвращают предыдущие, которые в два-три раза выше", – сказала Буславец.

Политик рассказала, что с 1 июля около полумиллиона потребителей, у которых нет счетчиков, получат платежки с новыми цифрами.

"Мы сейчас отрабатываем, как урегулировать этот вопрос, чтобы не было негативного влияния от решения суда. Сейчас идут наработки в рамках работы экспертного совета, который был создана в Министерстве. После этого мы будем рассматривать их предложения и принимать решения", – добавила и.о. министра.

Оплата тарифов по новому:

Семье из трех человек в квартире, где нет центрального горячего водоснабжения, но есть газовая плита и центральное отопление придется платить 64 гривен с апреля по сентябрь и 108 гривен – с октября по март. Таким образом на полгода размер платежки вырастет практически в два раза

В случае если есть только газовая плита по новой норме нужно будет платить с апреля по сентябрь – 5,2 кубометра на человека, а с октября по март – 7,6 кубометра на человека.

В случае если есть газовая плита, но нет горячей воды по новой норме нужно будет платить с апреля по сентябрь – 7,1 кубометра на человека, а с октября по март – 12 кубометров на человека.

В случае если есть газовая плита и газовая колонка по новой норме нужно будет платить с апреля по сентябрь – 16,3 кубометра на человека, а с октября по март – 27 кубометров на человека.