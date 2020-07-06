06.07.2020 11:35

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3, 4 и 5 июля было устранено 51 повреждение на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: проезд Кольцевой, 2, ул. Шевченко, 137-а, ул. Астрономическая, 35-а, ул. Шишковская, 18, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 78, ул. Академика Павлова, 140, ул. Коксовая, 39/2, ул. Коростельская, 46, ул. Тимирязева, 28 (ул. Даргомыжского), ул. Морозова, 13-г, ул. Академика Павлова, 30, ул. Рождественская (Энгельса), 29-а, ул. Таганская, 20/1, пр. Победы, 65-а, ул. Котельниковская, 17, пос. Померки, 27, пр. Людвига Свободы, 39-в, ул. Профессорская, 31, ул. Клочковская, 191, ул. Новгородская, 8, проезд Электровозный, 45, пос. Затишье (проезд Затишнянский, 9), ул. Омская, 106, ул. Морозова, 5, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Валентиновская (Блюхера), 19, ул. Светлая, 11, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-д, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40, пр. Тракторостроителей, 160-б, ул. Танкопия, 11/3, ул. Гостинная/ул. Колодезная, ул. Фельдшерская, 91, ул. Баварская, 9/2-9/4, ул. Морозова, 24-а, ул. Алексеевская, 14-а, ул. Клочковская, 228 (ул. 23 Августа), ул. Ахсарова, 13-а, ул. Деревянко, 6, пр. Александровский/ул. Северина Потоцкого, наб. Харьковская, 5, ул. Мироносицкая, 32, пр. Московский, 197-б, ул. Героев Труда, 32-34, ул. Хозяйственная (Посевкомовская), 13 (пер. Ижевский), проезд Новопригородный, 1, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, въезд Кузнечный, 3, ул. Плехановская, 121, ул. Полтавский Шлях, 130/132, ул. Тобольская, 31-б-35.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.