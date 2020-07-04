04.07.2020 10:42

Где в Харькове не будет воды 4 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Метростроителей, 20 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 4 июля.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124-а,б, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-д до 16:00 4 июля.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-г (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 29 (стояк) до 20:00 4 июля.



Слободской район:

ул. Морозова, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 32, 34, ул. Мухачева (Войкова), 3, 5, 5-а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Дизельная, 1, 1-б, 2, 2-а,б, 4, 6, 16, 18, ул. Тепловозная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Энергетическая, 2, 4, 6, ул. Черноморская, 1, 2, 3, 5, ул. Ковтуна, 5, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 22-а, 23, 27, 40, 42 до 20:00 4 июля;

ул. Танкопия, 14 (п. №5) до 20:00 05.07.20 г.



Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №1) до 17:00 4 июля;

ул. Холодногорская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 4 июля.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 50 (п. №2), 50-а до 17:00 4 июля.; ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Космическая, 6-6-а до 20:00 4 июля.