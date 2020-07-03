03.07.2020 13:43

На горсоветы возложат ответственность за единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку

Ежемесячный платеж реструктурированной задолженности будет составлять 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а контролировать процесс реструктуризации планируют заставить горсовет и органы местного самоуправления в ОТГ.



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Верховной Раде предлагают ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные платежи. Соответствующий законопроект № 3767 уже зарегистрировали в Раде.

Документом предусматривается, что для реструктуризации задолженности граждане заключают с предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктурированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за ЖКУ.

Ежемесячный платеж реструктурированной задолженности будет составлять 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Если же доходов граждан не хватит на полное погашение задолженности, то срок действия договора продлевается до полного ее погашения.

В тексте документа говорится, что пеня за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги в размере, определенном в договоре о реструктуризации задолженности, начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга, при условии отсутствия задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.

Но такая норма не распространяется на граждан, заключивших договор о реструктуризации задолженности и своевременно осуществляющих ее погашение и оплату текущих платежей.

В то же время задолженность с граждан, которые не заключили договор о реструктуризации и не платят текущие платежи, взимают ЖК предприятия по решению суда.

Инициаторы законопроекта также прописали формулу, по которой будут рассчитываться график погашения задолженности и размер ежемесячного платежа.

Верховная Рада

Документом также поручается местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления создать местные постоянно действующие комиссии по реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ.

Контроль за правильностью реструктуризации задолженности по оплате коммуналки возлагается на местные постоянно действующие комиссии по реструктуризации этой задолженности.