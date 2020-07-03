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03.07.2020  11:59   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 июля было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Зорянская, 42, ул. Роганская, 156, ул. Академика Павлова, 271, ул. Валентиновская (Блюхера), 21, пр. Юбилейній (50 лет ВЛКСМ), 38-е, ул. Академика Павлова, 140, ул. Энергетическая, 9 (ул. Дизельная), пр. Московский, 248, ул. Бульварная/ул. Перовской, пр. Ново-Баварский (Ильича), 33, ул. Академика Павлова, 162-г, ул. Селянская, 34, ул. Руставели, 18-а, ул. Плехановская, 121, пр. Людвига Свободы, 35, ул. Шекспира, 26.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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