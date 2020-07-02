02.07.2020 12:10

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 июля было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Старошишковская, 12, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-е, ул. Академика Павлова, 130, ул. Ивана Камышева, 31, ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-в, ул. Академика Павлова, 140 (п. №4), ул. Олимпийская, 7-а, ул. Суворова, 41, ул. Ферганская, 33-а, ул. Академика Павлова, 30, ул. Богдана Хмельницкого, 32, ул. Академика Павлова, 140 (п. №2), ул. Грековская, 19, ул. Житная, 38, пр. Людвига Свободы, 35.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.