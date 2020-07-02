02.07.2020 11:31

У дворі на Олімпійській посадили три тисячі квітів (ВІДЕО)

Озеленювачі і дворові робітники продовжують упорядковувати двори в різних районах Харкова.



// city.kharkov.ua

Зокрема, зараз упорядковують двір, загальною площею понад 8 тис. кв. м, у Немишлянському районі, в районі будинків по вул. Олімпійській, 7, 7-а і 9.

Як повідомила начальник філії КП «Харківблагоустрій» Немишлянського району Лариса Горденко, навесні в цьому дворі посадили 22 дерева, виконали обрізку 68 дерев і 300 кущів. Потім розбили дві нові клумби, планується облаштувати ще одну і рокарій (кам'янистий сад). На клумбах висадили три тисячі квітів, і ця робота триває.



«Встановили деякі елементи благоустрою - яблуко, великий гарбуз, полуницю. Однак родзинка, яка стане приємним сюрпризом для всіх жителів цих трьох багатоповерхівок по вулиці Олімпійській, ще попереду. Це буде своєрідна подяка від комунальників людям. Тому що вони не тільки цінують роботу двірників і озеленювачів, а й всіляко нам допомагають. Мешканці у нас дуже хороші, вони піклуються про свій двір, і ми їм дуже вдячні», - підкреслила Лариса Горденко.



Начальник філії КП «Харківблагоустрій» зазначила, що у дворі гуляє дуже багато дітей, тому на ігровому майданчику встановлять нову пісочницю і малі форми.



«Я думаю, що діти будуть задоволені і раді. Ще будемо розширюватися - посадимо кущі, троянди. Роботи ще дуже багато, але ми впораємося і покажемо результат», - зазначила Лариса Горденко.