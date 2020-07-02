02.07.2020 09:02

КП «Харківводоканал» готує водопровідні мережі до зими (ВІДЕО)

Ремонтно-профілактичні роботи на водопровідних мережах та насосних станціях проводять співробітники КП «Харківводоканал» для підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період.



//vodokanal.kharkov.ua

Як повідомив перший заступник генерального директора КП «Харківводоканал» Олександр Коваленко, серед пріоритетних напрямів роботи підприємства на сьогоднішній день є заміна аварійних ділянок трубопроводів.

«Завдяки перекладці зношених ділянок водопровідних мереж у нас стало траплятися менше аварій. Тому ми постійно аналізуємо ситуацію по місту, виявляємо слабкі місця і міняємо мережі з використанням корозійностійких матеріалів, щоб ця система працювала надійно і довго», - зазначив Олександр Коваленко.



Всього в цьому році на підприємстві планують замінити близько 25 км трубопроводів, 7,5 км з яких вже перекладено. Ці роботи, за словами Олександра Коваленка, проводяться за фінансової підтримки міста, що дозволило значно збільшити обсяг замін.



Особливу увагу на підприємстві приділяють планово-попереджувальним роботам на насосних станціях. На всіх 12 об'єктах фахівці проводять повну ревізію механічного і електротехнічного обладнання та чистку резервуарів води. Такі роботи вже виконані на семи станціях.



«Під час запуску насосних станцій після ремонту на них проводяться гідравлічні випробування, які можуть давати невеликі течі, тому виникають певні незручності. Але в підсумку, в результаті проведених ремонтів ми забезпечуємо надійну роботу підприємства в осінньо-зимовий період», - підкреслив Олександр Коваленко.