02.07.2020 08:45

Где в Харькове не будет воды 1 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк) до 20:00 2 июля.



Московский район:

Академика Павлова, 130 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №4, стояк), 5-в (п. №3, стояк), 59 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-в до 17:00 2 июля;

ул. Академика Павлова, 140 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а, 8-а,б, ул. Академика Павлова, 162-в,е,ж, 162 (п. №7,8,9) до 20:00 2 июля.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 7 (п. №1, стояк) до 17:00 2 июля.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 2 июля.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 2 июля.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 2 июля.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1, стояк) до 18:30 2 июля;

ул. Ахсарова, 3-в, ул. Шекспира, 24,26, ул. 23 Августа, 16-а,18-а,18, 29, пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк) до 20:00 2 июля.