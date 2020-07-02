Где в Харькове не будет воды 1 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк) до 20:00 2 июля.
Московский район:
Академика Павлова, 130 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №4, стояк), 5-в (п. №3, стояк), 59 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-в до 17:00 2 июля;
ул. Академика Павлова, 140 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а, 8-а,б, ул. Академика Павлова, 162-в,е,ж, 162 (п. №7,8,9) до 20:00 2 июля.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 7 (п. №1, стояк) до 17:00 2 июля.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 2 июля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 2 июля.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 2 июля.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1, стояк) до 18:30 2 июля;
ул. Ахсарова, 3-в, ул. Шекспира, 24,26, ул. 23 Августа, 16-а,18-а,18, 29, пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк) до 20:00 2 июля.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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