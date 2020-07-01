01.07.2020 17:25

Газ для харьковчан будут продавать по старым ценам еще месяц

Газ для населения не будут продавать по рыночным ценам еще месяц.



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Кабинет министров Украины продлил срок действия специальных обязательств Нефтегаза, в соответствии с которыми население покупает газ не по рыночным ценам, а по стоимости, рассчитанной по формуле "Амстердам плюс" и зависящей от цен на европейском рынке.

Об этом 1 июля заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания Кабмина, видео обнародовано в YouTube.

Так, Кабмин снова перенес отмену специальных обязательств по поставкам газа населению, возложенных на госкомпанию НАК Нефтогаз Украины. Спецобязательства продлены до 1 августа и таким образом на один месяц отложен переход на рыночные цены газа для населения.

Отметим, что ранее в "Нефтегазе" заявляли, что специальные обязательства уже не защищают потребителей, однако ограничивают их права: домохозяйства не могут выбирать ни условия оплаты, ни сервисы, ни цену. Между тем, в июне цена на газ для населения снизилась до 2,1 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку). Это на 6% меньше, чем в мае.

Впрочем, переход с 1 июля на рыночные цены на газ для населения было одним из требований МВФ. В Фонде хотели, чтобы уже с июля по рыночным ценам тарифицировался газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе. Фактически население собирались перевести на газ по тарифам как для промышленности. Но в мае они были на 70% выше, чем по ПСО.