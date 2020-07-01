Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 июня было устранено 24 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 15, ул. Багалия, 17, ул. Академика Павлова, 140, ул. Артема Веделя (Столетова), 6, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3, проезд Загородный, 15, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25, ул. Академика Павлова, 140 (под. №9), ул. Дидро, 3, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-г, проезд Загородный, 18, ул. Академика Павлова, 140 (под. №1), ул. Героев Труда, 36, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б, ул. Марии Кисляк, 12-а, ул. Академика Павлова, 144, ул. Томская, 13, пр. Героев Сталинграда, 14/2, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Большая Панасовская (Котлова), 176, пр. Победы, 68-б, ул. Боевая, 32, ул. Бакулина, 3-а, ул. Коломенская, 27.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажность:
давление:
ветер: