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01.07.2020  10:57   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 июня было устранено 24 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 15, ул. Багалия, 17, ул. Академика Павлова, 140, ул. Артема Веделя (Столетова), 6, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3, проезд Загородный, 15, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25, ул. Академика Павлова, 140 (под. №9), ул. Дидро, 3, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-г, проезд Загородный, 18, ул. Академика Павлова, 140 (под. №1), ул. Героев Труда, 36, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б, ул. Марии Кисляк, 12-а, ул. Академика Павлова, 144, ул. Томская, 13, пр. Героев Сталинграда, 14/2, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Большая Панасовская (Котлова), 176, пр. Победы, 68-б, ул. Боевая, 32, ул. Бакулина, 3-а, ул. Коломенская, 27.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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