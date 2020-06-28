28.06.2020 09:09

Где в Харькове не будет воды 28 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

проезд Садовый, 28, пр. Гагарина, 173-в (п. №3, стояк) до 20:00 28.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 54/47 (п. №2, стояк) до 20:00 28.06.20 г.

Киевский район:

ул. Чернышевская, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 28.06.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №4) до 17:00 28.06.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 28.06.20 г.

Немышлянский район:

б-р Академика Юрьева, 9 (п. №3,4), ул. Амосова, 23 (п. №3, стояк) до 20:00 28.06.20 г.; проезд Стадионный, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 29.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 52 до 20:00 28.06.20 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 28.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Огаревская, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 42, пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 77 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №2) до 20:00 28.06.20 г.; пр. Победы, 70 (п. №10, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 29.06.20 г.