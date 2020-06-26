26.06.2020 15:55

Нафтогаз начал предлагать харьковчанам покупать с 1 июля газ в обход сбытовых компаний и областного монополиста (ВИДЕО)

Участники рынка полагают, что у «Нафтогаза» нужно отобрать украинский газ, большинство которого добывается именно в окрестностях Харькова.



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Нафтогаз" уже начал рассылать украинцам предложения о покупке у него газа напрямую, в обход облгазсбытов. Об этом рассказал в интервью UBR.ua генеральный директор независимого провайдера энергии ETG Владимир Шведкий.

"Сегодня НАК "Нафтогаз" уже своим сотрудникам, физическим лицам рассылает коммерческие предложения на поставки с 1 июля газа на каких-то условиях пока без цены. Интересно, к чему мы придем в итоге", – сказал участник рынка.

По его словам, НАК до сих пор фактически является монополистом. Обладая украинским газом, который добывает для него его "дочка", компания "Укргаздобыча" (укр. "Укргазвидобування", УГВ), он способен демпинговать ценами на рынке и выдавливать таким образом конкурентов.

Во избежание этого, подчеркивает Шведкий, необходимо, чтобы все участники рынка природного газа, включая "Нафтогаз", обгазсбыты и частные компании, приобретали газ напрямую у "Укргаздобычи" по прямым контрактам.

"Если НАК "Нафтогаз" претендует на анбандлинг и все, что с этим связано, – отсоединение функций добычи, транспортировки и поставки, то не должно звучать: НАК "Нафтогаз" поставляет… Мы все должны покупать по прямым контрактам: если это УГВ, у УГВ. И НАК "Нафтогаз" должен выйти вместе с независимыми поставщиками на украинскую биржу и купить там этот ресурс и потом со своей маржой поставить конечному потребителю", – уверен Шведкий.

Только в этом случае, полагают участники рынка, модель рынка природного газа сможет быть эффективной, в противном случае ситуация на рынке не изменится вообще, и вместо механизма ПСО монополист будет работать по принципу "ПСО-минус" и захватит ту часть рынка, которую сегодня держат облгазсбыты.