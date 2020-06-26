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26.06.2020  10:57   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 июня было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 86, ул. Шевченко, 128, ул. Академика Павлова, 305, ул. Героев Труда, 29-в, Салтовское шоссе, 8, ул. Академика Павлова, 30, ул. Михайлика (Высочиненко), 4, ул. Полтавский Шлях, 57/59, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 60, ул. Коновалова, 62, ул. Земовская, 1, ул. Измайловская (пр-д Панасовский), пр. Людвига Свободы, 35, ул. Целиноградская, 50, ул. Старицкого, 28, ул. Деревянко, 40, ул. Коломенская, 27, ул. Шекспира, 10-12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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