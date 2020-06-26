26.06.2020 09:53

Жители Харьковщины 10 тысяч раз обратились за помощью к газовикам

С начала года жители Харьковщины более 10 тысяч раз обратились за помощью к аварийным газовым служб Харьковгоргаза и Харьковгаза. Шесть тысяч обращений – это жители города.



104.ua

Основная причина вызовов - запах газа на кухне, в доме, подъезде.

В таком случае нужно сразу вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104.



Андрей Шаталов, старший мастер службы эксплуатации систем газоснабжения:

Необходимо перекрыть кран, проветрить помещение, выйти в помещение, которое не загазовано. Ни в коем случае не пользоваться электроприборами, телефонами, ни в коем случае не звонить в звонки, не включать, выключать свет, и,естественно, не пользоваться открытым огнем.

Часто, утверждают газовики, люди не обращаются к специализированным организациям для проведения работ. И это, подчеркивают, может привести к трагическим последствиям.



Андрей Шаталов, старший мастер службы эксплуатации систем газоснабжения:

Очень часто нарушения у нас по городу, в первую очередь - это самовольное вмешательство в систему газоснабжения. Это замена газовых приборов, плит, колонок газовых, колонок, перенос этих приборов, замена участков газопровода. Может быть утечка газа, может быть взрыв, пожар, несчастные случаи.



Также, объясняет Андрей Шаталов, нельзя устанавливать электрические принудительные вытяжки там, где есть газовые колонки или котла. Может возникнуть обратная тяга, когда продукты неполного сгорания возвращаются в помещение. Угарный газ люди не чувствуют, объясняет Андрей Шаталов, и в этом опасность, поэтому советует придерживаться правил.

Советы газовых компаний по предупреждению утечки газа в своем доме:

не пытаться ремонтировать газовые приборы самостоятельно;

менять, переставлять газовые приборы только с помощью специализированных организаций;

пользоваться только газовым оборудованием, находится в исправном техническом состоянии;

не нагружать газопроводы в доме посторонними предметами

не оставлять работающие газовые приборы без присмотра взрослых

Всегда необходимо проветривать помещение, где установлены газовые приборы, проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналов. При обнаружении запаха газа, немедленно позвоните в аварийно-диспетчерских службу по телефону «104».

Для проведения технического обслуживания газовых сетей и приборов в доме, безопасной замены или ремонта газового оборудования потребителям газа необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие разрешение Государственной службы по вопросам труда на выполнение работ.