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26.06.2020  08:35   

Где в Харькове не будет воды 26 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.20 г.

Новобаварский район:
пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с) до 20:00 26.06.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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