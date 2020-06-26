Где в Харькове не будет воды 26 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.20 г.
Новобаварский район:
пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с) до 20:00 26.06.20 г.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажность:
давление:
ветер: