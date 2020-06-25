25.06.2020 17:32

Укласти договір з «Харківводоканалом» тепер можна і через відділення «Укрпошти»

Споживачі, які не уклали договір на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, тепер можуть звернутися до відділення «Укрпошти».



// city.kharkov.ua

Про це повідомив заступник генерального директора - директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак.



За його словами, кожен споживач, який на сьогоднішній день не уклав договір з КП «Харківводоканал» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», може отримати у відділеннях «Укрпошти» рекомендаційний лист, який містить два підписаних примірника проєкту договору і пам'ятку з чітким описом процедури заповнення. Також надається інформація про обов'язкові для заповнення графи договору і контактна інформація абонентських відділів підприємства, необхідна у разі виникнення додаткових питань.



«Абонентам необхідно ознайомитися, заповнити та підписати договори не пізніше 30 днів з дати їх отримання. Підписані договори можна повернути через клієнтські відділи підприємства або за допомогою засобів поштового зв'язку. На сьогоднішній день наше підприємство через поштові відділення відправило понад 200 тис. рекомендаційних листів. Всього з підприємством укладено близько 100 тис. договорів», - зазначив Тарас Грущак.



Нагадаємо, що з 1 травня минулого року вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 9.11.2017 №2189-VІІІ. Відповідно до ст. 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється на договірних засадах. Угода укладається відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.