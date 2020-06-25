25.06.2020 17:19

Місто продовжує допомагати жителям Жихоря в оформленні нерухомості

Близько 70 заяв від жителів сел. Жихор щодо вирішення різних питань, пов'язаних з нерухомістю, знаходиться в роботі у КП «БТІ».



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 25 червня, на виїзній нараді з приводу будівництва дороги у Жихорі (Основ'янський район) повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

Він нагадав, що соціальний проект, в рамках якого жителям селища допомагають оформлювати документи на нерухомість і землю, стартував після виїзного прийому в селище міського голови Геннадія Кернеса. Так, на базі КП «БТІ» була створена виїзна бригада, яка постійно працює з жителями. За цей час на підприємство звернулося 215 заявників з різними питаннями, зокрема - узаконити нерухомість, вступити в права спадщини, визначити межі земельної ділянки та ін. При цьому людям не треба було їздити по різних інстанціях - виїзний прийом громадян співробітники БТІ проводили прямо в селищі.

«За дорученням мера ми взяли на себе відповідальність скоординувати дії п'яти-шести департаментів міськради та низки комунальних підприємств. Хочу висловити подяку колегам, які пішли нам назустріч, і ми змогли вибудувати дуже хорошу комунікацію - сьогодні жителі не бігають по інстанціях, це робимо за них ми. І головне завдання КП «БТІ» сьогодні - не заробити на людях, а заощадити бюджет кожному жителю, по можливості вирішуючи їхні питання безкоштовно», - підкреслив Олег Дробот.

Він додав, що таким чином були оформлені документи від 15 заявників, решта знаходяться в роботі. Віце-мер також закликав жителів Жихоря, у кого є питання з нерухомості, скористатися послугою оформлення документів «під ключ». Для цього необхідно звернутися в КП «БТІ» - записатися на виїзний прийом або прийти безпосередньо на підприємство.

Олег Дробот зазначив, що в подальшому подібний пілотний проєкт планують запустити і для жителів інших районів міста.