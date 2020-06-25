25.06.2020 16:19

У міськраді нагородили працівників КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (ФОТО)

Прийом з нагоди 20-річчя від дня заснування КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» відбувся сьогодні, 25 червня, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

З ювілеєм колектив підприємства від імені міського голови Геннадія Кернеса привітали заступник Харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко та заступник директора Департаменту комунального господарства Руслана Колодна.

«Керівництво міста дуже серйозно ставиться до чистоти Харкова і, зокрема, до вашого підприємства. За ці 20 років вами була виконана величезна робота: подивіться, наскільки виріс рівень роботи підприємства, підвищилася якість послуг, які ви надаєте населенню. Я хочу вас всім подякувати за цю важку і копітку роботу!» - зазначив Андрій Руденко.

«Вітаю вас з цією прекрасною датою. Бажаю всім вам міцного здоров'я, радості, добра, успіхів у роботі, благополуччя вашим сім'ям, а вашому молодому підприємству - успішного розвитку і процвітання», - сказала Руслана Колодна.

Директор КП «МКОО» Юрій Суярко зазначив, що за останні роки на підприємстві відбулося багато позитивних змін. Зокрема, за підтримки міста на Дергачівському полігоні ТПВ ведеться будівництво першого в Україні сміттєпереробного комплексу.

«Зараз ми будуємо в Дергачах сучасний комплекс і полігон з переробки твердих побутових відходів. І ті плани, які поставлені перед нами, ми успішно виконаємо, - скоро наша компанія прославиться на всю Україну тим, що тут з'явиться перший сучасний полігон і сміттєпереробний комплекс великого масштабу. Також за підтримки мера Геннадія Кернеса для підприємства була придбана нова сучасна техніка, завдяки якій сьогодні ми ще більш якісно виконуємо свою роботу», - підкреслив Юрій Суярко.

За вагомий внесок у благоустрій Харкова та з нагоди 20-річчя підприємства віце-мер і заступник директора департаменту вручили співробітникам компанії поводження з відходами, які працюють на підприємстві понад 10 років, Почесні грамоти виконкому міськради, Подяки міського голови та грамоти Департаменту комунального господарства.

Довідка. КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» було створено 15 червня 2000 року. Головною метою діяльності підприємства є забезпечення реалізації заходів щодо поводження з побутовими відходами в місті Харкові та розвитку системи, спрямованої на запобігання утворенню відходів (несанкціонованих звалищ), зменшення їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. З 2005 року КП «МКОО» експлуатує Дергачівський полігон твердих побутових відходів, на якому підприємством проводиться повний комплекс регламентних санітарно-екологічних заходів, проводиться контроль за станом атмосферного повітря, грунту і води.

У 2017 році КП «МКОО» отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів на Дергачівському полігоні. Обсяг захоронення побутових відходів в 2019 році склав 2 156 тис. куб. м, а за попередній, 2018 рік - 1 630,9 тис. куб. м.

Дергачівський полігон ТПВ перший в Україні застосував технологію визначення критично високих температур. Так, для відведення пожежі на полігоні з липня по вересень 2019 року квадрокоптер, за допомогою тепловізора, моніторив його територію (загальна площа полігону 13 га) і визначав пожежонебезпечні місця. За результатами дослідження було встановлено, що на полігоні ТПВ надвисоких температур немає. Моніторингова місія Світового банку визнала Дергачівський полігон ТПВ кращим в Україні.

Сьогодні компанія співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо реалізації інвестиційного проекту «Нове будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництвом електроенергії в м. Дергачі Харківської області», який передбачає впровадження роздільного збору ТПВ, їх подальше сортування і створення системи збору та утилізації полігонного газу з виробництвом електроенергії. Також підприємство здійснює роботи з рекультивації Дергачівського полігону ТПВ.