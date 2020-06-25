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25.06.2020  15:34   

Где коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 июня было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Александровский, 156, ул. Мохначанская, 75, ул. Метростроителей, 41, ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Астрономическая, 37, ул. Академика Павлова, 309, Салтовское шоссе, 133, пр. Московский, 140, ул. Исполкомовская, 28, ул. Коксовая/пер. Ольховский, ул. Фельдшерская, 83, пр. Победы, 66-в, ул. Рудаковская, 31-а, ул. Ахсарова, 15-а, ул. Вавилова, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
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