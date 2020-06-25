Где коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 июня было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Александровский, 156, ул. Мохначанская, 75, ул. Метростроителей, 41, ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Астрономическая, 37, ул. Академика Павлова, 309, Салтовское шоссе, 133, пр. Московский, 140, ул. Исполкомовская, 28, ул. Коксовая/пер. Ольховский, ул. Фельдшерская, 83, пр. Победы, 66-в, ул. Рудаковская, 31-а, ул. Ахсарова, 15-а, ул. Вавилова, 13.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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