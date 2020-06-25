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25.06.2020  08:45   

Где в Харькове не будет воды 25 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 25 июня.

Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 26 июня.

Московский район:
пр. Московский, 89 (п. №3) до 18:00 25 июня., ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Московский, 26 до 20:00 25 июня.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 29 (стояк) до 20:00 25 июня.

Новобаварский район:
пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 125 (п. №3, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 июня.

Основянский район:
пр. Гагарина, 258 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25 июня.

Слободской район:
ул. Аскольдовская (ч/с), ул. Малышева (ч/с), ул. Машиностроителей (ч/с) до 20:00 25 июня., ул. Киргизская, 9-б (п. №3, стояк) до 20:00 25 июня.

Холодногорский район:
ул. Ашхабадская, 10 (п. №3) до 20:00 25 июня.

Шевченковский район:
ул. Шекспира, 7, ул. Коломенская, 27, пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк) до 20:00 25 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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