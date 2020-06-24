24.06.2020 12:34

Місто продовжило видачу «теплих» кредитів для ОСББ на п'ять років

Реалізація міської програми часткового відшкодування сум кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів, продовжена до 2025 року.



://city.kharkov.ua/

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 24 червня, на сесії міської ради.



Нагадаємо, програма часткового відшкодування «теплих» кредитів стартувала в Харкові в 2016 році. Її мета - допомогти об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловим кооперативам утеплити будинки, тим самим заощадивши на оплаті послуг теплопостачання. Програма передбачає компенсацію з міського бюджету до 20% тіла кредиту, який оформлюють ОСББ та ЖБК на проведення енергоефективних заходів. Також позичальники можуть отримати до 20% компенсації з обласного бюджету і до 40% - з державного. Щоб взяти участь у програмі, ОСББ та ЖБК як юридичні особи можуть звернутися в три фінансові установи: «Ощадбанк», «Приватбанк» і «Укргазбанк».



Зазначимо, кредит на енергоефективні заходи можна оформити на заміну в будинку вікон і дверей, утеплення фасаду і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Всього за п'ять років реалізації програми нею скористалися понад 100 ОСББ та ЖБК.



У цьому році на відшкодування частини «теплих» кредитів в міському бюджеті передбачено 1 млн грн. За ці кошти планується виконати роботи в 12 будинках ОСББ.