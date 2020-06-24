Місто продовжило видачу «теплих» кредитів для ОСББ на п'ять років

Реалізація міської програми часткового відшкодування сум кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів, продовжена до 2025 року.
Таке рішення було ухвалено сьогодні, 24 червня, на сесії міської ради.
Нагадаємо, програма часткового відшкодування «теплих» кредитів стартувала в Харкові в 2016 році. Її мета - допомогти об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловим кооперативам утеплити будинки, тим самим заощадивши на оплаті послуг теплопостачання. Програма передбачає компенсацію з міського бюджету до 20% тіла кредиту, який оформлюють ОСББ та ЖБК на проведення енергоефективних заходів. Також позичальники можуть отримати до 20% компенсації з обласного бюджету і до 40% - з державного. Щоб взяти участь у програмі, ОСББ та ЖБК як юридичні особи можуть звернутися в три фінансові установи: «Ощадбанк», «Приватбанк» і «Укргазбанк».
Зазначимо, кредит на енергоефективні заходи можна оформити на заміну в будинку вікон і дверей, утеплення фасаду і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Всього за п'ять років реалізації програми нею скористалися понад 100 ОСББ та ЖБК.
У цьому році на відшкодування частини «теплих» кредитів в міському бюджеті передбачено 1 млн грн. За ці кошти планується виконати роботи в 12 будинках ОСББ.
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