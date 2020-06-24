24.06.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 24 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Воробьева, 9 (п. №2) до 17:00 24 июня.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №7, стояк) до 20:00 24 июня.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 29 (стояк) до 17:00 24 июня.



Новобаварский район:

пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 24 июня.



Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 24 июня.



Холодногорский район:

ул. Пащенковская (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Лозовская (ч/с), ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (ч/с), ул. Вакуловская (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с), ул. Красномаяцкая (ч/с), ул. Пащенковская (ч/с), ул. Нежинская (ч/с), ул. Копыловская (1-й Маевки) (ч/с), ул. 8-го Марта (ч/с), ул. Мало-Панасовская (ч/с), ул. Бориса Шрамка (Дацько) (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с), пер. Хрустальный (ч/с), пер. Винницкий (ч/с), пер. Резниковский (ч/с), пер. Клочковский (ч/с), пер. Борзый (ч/с), пер. Беринговый (ч/с), пер. Фастовский (ч/с), пер. Новиковский (ч/с), пер. Мало-Панасовский (ч/с), ул. Измайловская (ч/с), пер. Башлаевский (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 34, 34-а, 36, 38, 45, 48/50, 49, 52, 54, 66, 67, 67/2, 67/4, 74, 82 (эт. №1,2,3), 224, 228, 226, 232 (кор. №1,2), 252, ул. Лозовская, 5, пер. Резниковский, 1, 1-а до 09:00 24 июня;

ул. Сергея Борзенко, 7 (п. №2) до 20:00 24 июня.



Шевченковский район:

ул. Рудаковская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк) до 20:00 24 июня.