22.06.2020 14:01

Где коммунальщики ликвидируют порывы

За 19, 20 и 21 июня было устранено 38 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 195, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 18-д, пр. Тракторостроителей 63, проезд Стадионный, 3, ул. Катаева, 9-11, пр. Московский, 195 (больница №17), ул. Коксовая, 24/11, ул. Коксовая/ул. Минеральная, ул. Руставелли, 28, ул. Квиткинская, 35, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3, ул. Клочковская, 341-г, ул. Малоджанкойская, 9, ул. Отакара Яроша, 15, ул. Данилевского, 22, ул. Мира, 90, ул. Роганская, 160, ул. Пушкинская, 57, ул. Метростроителей, 43, проезд Стадионный, 23, ул. Танкопия, 9/3, ул. Екатерининская (Примакова), 46, ул. Большая Гончаровская, 33, ул. Танкопия, 6, ул. Башкирская/пер. Труда, ул. Новгородская, 4-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40, ул. Марьевская (Котовского), 17, ул. Академика Павлова, 46, ул. Олимпийская, 10-б, ул. Ярославская, 27-29, ул. Исполкомовская, 28, ул. Коксовая, 1, пер. Заводской, 9, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, пр. Победы, 66-а, ул. Старицкого, 6, ул. Архитекторов, 24.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.