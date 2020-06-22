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22.06.2020  10:25   

На Ивановке, Панасовке и Залопани на сутки отключат воду: список адресов

С 9:00 23 июня до 8:00 24 июня будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Холодногорского района.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связхано с проведением ремонтных работ на водоводе D=1400 мм по Пащенковскому переулку, 15, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Список адресов, где временно отключат воду:

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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