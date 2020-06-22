На Ивановке, Панасовке и Залопани на сутки отключат воду: список адресов

С 9:00 23 июня до 8:00 24 июня будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Холодногорского района.
Отключение воды связхано с проведением ремонтных работ на водоводе D=1400 мм по Пащенковскому переулку, 15, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Список адресов, где временно отключат воду:
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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