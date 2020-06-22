22.06.2020 09:39

В Московском районе дворники и озеленители прихорашивают дворы (ВИДЕО)

В этом году в Московском районе коммунальщики планируют комплексно благоустроить 31 двор.



//izvestia.kharkov.ua

Один из объектов где продолжаются работы - двор по улице Бучмы, 8. Там уже зеленеют газоны, цветут клумбы, дворники обустраивают двор под тематику «Правила дорожного движения».



Юлия Сургай, начальник участка №10 Московского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

Ещё осенью был завоз чернозёма более 100 метров кубических - всё спланировано. Высеяно 3 500 метров квадратных газонной травы, которая требует ежедневного полива. Рано утром дворники разворачивают шланги и поливают цветы и газонную траву, пропалывают клумбы. Была завезена цветочная продукция - это петуния, тагетис, бегония. Ещё, конечно, не вся работа выполнена. Планируем ещё много клумб сделать, дозавоз будет цветочной продукции.



Тематика двора – «Правила дорожного движения» – выбрана коммунальщиками не случайно. Во дворе живет очень много малышей, которые чуть ли не ежедневно посещают игровую зону. Поэтому они и добавили вокруг все, что связано с правилами движения - разметки дорожки, дорожные знаки, светофоры...



Юлия Сургай, начальник участка №10 Московского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

Так как тематика данного двора "Правила дорожного движения", то мы ещё ожидаем дозавоз железобетонных элементов благоустройства таких как машинки, кубы. Изображения на которых будет тоже дорожное движение. Это будет дополнять нашу тему, дополнять наше благоустройство. Я надеюсь, что детям будет здесь приятно отдыхать, интересно, познавательно!



В этом году в Московском районе проведут работы по комплексному благоустройству 31 двора. Это там, где работы будут масштабные, уточняют коммунальщики. А так, уверяют, у них каждая придомовая территория под присмотром.



Ольга Зайцева, начальник Московского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

Работниками филиала выполняются работы по санитарной обрезке деревьев, кустов, посеву газонной травы на площади 18 000 метров квадратных. Обустроены 110 клумб, из них 55 - новых. Высажена цветочная продукция - 26 000 растений. Так же производятся другие виды работ, а именно покраска элементов благоустройства - скамеек, урн, цветников, сегментов. Планируется в этом году создать 7 клумб-рокарий, из которых 2 уже сделаны. Каждый день мы вкладываем частичку своего труда в каждый двор. Хотим, чтобы наш Московский район был таким же красивым, как весь город Харьков!



